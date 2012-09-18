《热点透视》降息也无法扭转印度的投资荒现象

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撰稿 Andy Mukherjee 编译 张若琪

路透新加坡9月17日电---印度政府上周削减了燃料补贴,并放宽对外资的限制.部分人士认为央行应迅速降息回应此举.央行周一却维持利率不变.不过降息预期确实不合理,印度央行明智地粉碎这样的期待.

印度8月通胀率意外加速至7.6%.这种情况下,央行总裁苏巴拉奥若要继4月降息0.5个百分点后采取进一步行动,实属不负责.此外,印度的经常帐赤字短期内也不太可能缩减至较维持得下去的水准.印度上个财年的经常帐赤字激增至创纪录水准,相当于国内生产总值(GDP)的4.2%.

过去一年印度卢比兑美元贬值14%,但贸易逆差并未因此缩减.出口不振,且印度能源进口支出可能继续居高不下.如果美国联邦储备理事会(FED,美联储)新一轮量化宽松推高油价,印度能源进口成本将升高,而且很可能还同时面临全球经济成长迟滞的问题.

无论如何,尽管降息或能降低资本成本,但当地企业家控股的公开上市公司仍有其他限制,根据Jefferies分析师Nilesh Jasani,在2005-2008财年50-70%的资本支出源自这类公司.尤有甚者,这当中已有太多企业深陷债务中.

央行并非无视政府的努力.央行总裁苏巴拉奥表示将以货币政策"强化"政府的支持成长政策,并承认最近的行动已为"比较理想的增长-通胀动态模式"铺路.

下次货币政策宣布将是六周以后的事.届时印度央行有多少空间还未可知.但可以肯定的是,降低柴油补贴将使得制造业者的运输成本增加.未来几周通胀可能更为上升.央行将需保持审慎.(完)