《台湾利率预测》通膨走高但经济弱,将使令央行利率决策进退两难

* 事件: 中央银行第三季全体理监事会议

* 时间: 20日(周四)下午4-5点左右

调查结果:

根据路透访查16家金融机构,全数都预估台湾央行第三季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.

元大金控协理王诚宏表示,"经济复苏很疲弱,看起来台湾央行是有降息的压力.但另一方面,物价走高,实质利率为负,国际油价又起来,让央行可能要升息因应...看起来台湾央行利率还是会维持不变."

美联储(FED)上周大胆推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景明显改善,并称即便经济复苏,近零利率至少将维持到2015年中期.[ID:nSB8565089]

FED的宽松政策,给新兴市场央行带来降息压力.但也有分析师表示,台湾央行第二季理监事会中再推出豪宅审慎措施并希以此稳定住宅价格.[ID:nST0466952]分析师认为,若央行降息可能损及对房市的控管.

台湾出口表现疲弱,官方预估已连八度下调今年经济成长率至仅剩1.66%,此为2009年衰退1.81%以来的最差表现;而消费者物价指数(CPI)今年成长率预估为1.93%.[ID:nST0540113],但8月CPI较上年同期成长3.42%,已创四年来新高.

台湾8月出口金额已连续六个月衰退[ID:nST0549023]在汇丰8月的制造业采购经理人指数(PMI)方面也仅有46.1,创九个月以来的新低.[ID:nST0546519]

亚洲央行动态方面,韩国央行9月13日决议利率维持不变,出乎市场意料之外.[ID:nSB1776020]至于印度方面,其央行周一维持利率不变,但调降银行的现金准备金率,央行称货币政策主要焦点仍在对抗通货膨胀[ID:nSB1781172]菲律央行则在9月13日预估指标利率维持在3.75%不变.[ID:nST0551789]

以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:

金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)

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澳新银行 0 1.875

CA- 0 1.875

中国信托银行 0 1.875

花旗 0 1.875

星展银行 0 1.875

汇丰 0 1.875

ING 0 1.875

日盛投顾 0 1.875

凯基投顾 0 1.875

兆丰投顾 0 1.875

苏格兰皇家银行 0 1.875

永丰金控 0 1.875

渣打 0 1.875

大众银行 0 1.875

台新投顾 0 1.875

元大金控 0 1.875

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中 值 0 1.875

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