〔台湾汇市〕QE3两日行情结束台币收贬,央行疑于元太经纪强压收盘价

* QE3行情告终

* 台币实质交易贬回29.3-29.4水位

* 央行疑再度现踪元太,强压台币收盘

* 本周余日料区间整理

路透台北9月18日电---台币兑美元TWD=TP周二收贬,美联储第三轮量化宽松(QE3)引发的两日资金行情暂告一段落,外资回补美元且进口商进场,辅以台股弱势令台币全日不振.

尽管台币于成交量较大的台北外汇弱势收盘,但两位交易员指出,央行今日收盘疑再现踪交易量较小的元太外汇经纪,将收盘价强行压低至29.4,令台币兑美元TWD=COSM偏离尾盘29.35水准,全日大贬1.14角,贬值幅度更甚台北外汇的6.1分,但拉近了两者间的收盘差距至6分.上日两者的收盘价差距多达1.13角.

"我实在不知道央行这样控制开盘、收盘价到底要干什么?"一名外资银行交易员说.

在台币本波升值行情开始之际,台湾央行疑于本月11日罕见在元太经纪台币/美元市场以偏离行情开盘作价,引发外汇市场交易员一阵央行将干预更甚的热议.[ID:nST0550151]

两位交易员称,元太尾盘最后一笔交易由两家本地银行成交.过去台湾央行经常以本地银行代理的方式于台北外汇作价,但鲜少干预元太外汇,交易员认为元太虽成交量较少,但较能反映台币的真实价格.

不过开收盘作价未能影响盘中的实质交易区间.汇银人士指出,在台币快速升值两天后,市场认为台币已经超升,上日海外市场即出现反转讯号,今日开盘后台币呈现弱势,除外资回补美元外,上日未及进场的进口商也再度购入部分美元,力道强于出口商及部分押注资金仍将流入的外资美元卖盘.

加上今天台湾股市.TWII疲弱,外资停留台湾帐户的资金如未能投入股市,或遭央行勒令汇出,均让台币本周看来难以再回头测试今年5月2日的高位29.080.交易员料本周台币仍于29.3-29.4间暂时横盘整理,或待国际盘走出方向.

台股今日收盘跌0.36%报7,734.26点;台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超24.9亿台币,为连续第八日买超,累积买超金额414.74亿.[ID:nST0553669]

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场,美元/台币一周及一个月期在平盘附近游走,与现货市场报价相去不远,也难以指出方向.

本周重要事件尚包括台湾央行将于9月20日(周四)召开第三季全体理监事会议.根据路透访查16家金融机构,全数都预估台湾央行第三季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST0553659]

亚洲新兴货币周二多数下跌,在上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出刺激措施带动涨势后,投资人获利了结,但部份投资人在更多资金流入亚洲的预期下,仍在逢低买进.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.460 29.399 29.250-29.470 29.440 8.46 11.29

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.400 29.286 29.308-29.400 29.339 3.50 4.71

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.005/0.015

美元/台币六个月期 -0.160/-0.130 -0.150/-0.120

----------------------------------------------------------------------------(完)