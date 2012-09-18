〔路透调查〕台湾8月外销订单料连续第六个月下滑,因全球景况低迷

* 预估中值:较上年同期减少1.8%(7月为下滑4.4%)

* 公布时间:9月20日(四)本地时间16:00(0800GMT)

路透台北9月18日电---台湾8月外销订单料连续第六个月下滑,受欧洲危机持续不断下全球贸易景况低迷所拖累,对亚洲出口国来说不容乐观.

台湾外销订单是对亚洲出口和高科技产品需求的指标,且通常会在两三个月后转化为实际的出口数据.根据路透调查15位经济分析师的预估中值显示,台湾8月外销订单料下滑1.8%.

7月数据为下滑4.4%,而8月实际出口数据则呈现连续第六个月下滑.最新的采购经理人指数(PMI)调查显示,8月新出口订单连续第三个月萎缩.

部分分析师预期,随着苹果(AAPL.O)的iPhone 5上市且圣诞购物季到来,外销订单在接近年底时可望回升.美国8月零售销售连续第二个月上扬,提供了一线的希望.

日盛证券分析师蔡素菁指出,在往年,8月外销订单大多会较7月增加.

她表示,但今年对通讯和电子产品的需求仍旧疲弱,且iPhone 5推出时间稍微偏晚,因此年底旺季的订单可能在9月或10月才会出现.

台湾央行将在周四公布季度政策决议,料将维持利率在1.875%不变.(完)