〔澳洲个股〕Fortescue取得45亿美元融资,与潜在合作伙伴接洽

路透墨尔本9月18日电---全球第四大铁矿石业者Fortescue Metals Group(FMG.AX)提出45亿美元的发债计划,并称有数家公司有兴趣合作开发旗下资产;该公司目前正迅速筹措资金以因应铁矿石价格大跌.

Fortescue周二盘初大涨多达17.7%;该公司上周停牌,之前有报导指称其正在寻求不要执行债务合约相关条款.

新债由瑞士信贷CSGN.VX与摩根大通(JPM.N)全额包销,将全数用于现有银行贷款的再融资,使得公司到2015年11月才需要做第一笔的还款.

"Fortescue采取了迅速行动,确保其资本结构能够承受长期的市场波动,"执行长Nev Power在一份声明中表示.

这笔资金也将不受获利相关条约的约束.

"就其速度、确定性及规模而言,将会出人意外,"一名分析师表示,他因为尚未撰写研究报告给客户而不愿具名.该名分析师进一步指出,无论铁矿石是否会较目前的每吨100美元以上回升,这都将让Fortescue能够应付其债务融资."这是笔很好的交易,"他说道.

Fortescue称正在评估多家公司合作开发资产的多种方案,但称尚未面临往来银行要求出售资产的压力.Fortescue有三分之一的股份为创办人Andrew "Twiggy" Forrest所持有.

该公司在声明稿指出,"依照Fortescue新的债务工具条款,没有必要进行这类交易,唯有这类交易能够明显增加股东价值时才会推行."(完)