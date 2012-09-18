〔韩国个股〕LG电子2012年手机销售目标不变,不打算使用微软OS系统

路透首尔9月18日电---韩国LG电子(066570.KS)的行动事业负责人周二表示,LG电子将维持2012年智慧型手机及手机销售目标不变,希望新产品上市能够在今年稍晚重振销售动能,弥补上半年的疲软销售.

LG电子行动事业总裁Park Jong-seok亦向记者表示,LG并未考虑让旗下手机使用其他作业系统,例如微软(MSFT.O)的Windows.LG周二发表一款使用Android平台的新款智慧型手机.(完)