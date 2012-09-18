〔韩国个股〕LG电子2012年手机销售目标不变,不打算使用微软OS系统

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透首尔9月18日电---韩国LG电子(066570.KS)的行动事业负责人周二表示,LG电子将维持2012年智慧型手机及手机销售目标不变,希望新产品上市能够在今年稍晚重振销售动能,弥补上半年的疲软销售.
LG电子行动事业总裁Park Jong-seok亦向记者表示,LG并未考虑让旗下手机使用其他作业系统,例如微软(MSFT.O)的Windows.LG周二发表一款使用Android平台的新款智慧型手机.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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