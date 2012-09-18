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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 10:58 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索脱离盘初高位,市场慎防菲国央行更多干预

0236 GMT

* 美元/菲律宾披索从41.78高位回落,因有来自宏观帐户的新卖压

* 不过汇价似乎仍有支撑.交易员慎防菲律宾央行持续干预

* 美元/菲律宾最新报41.69-41.71,交投区间在41.67-41.78

* 无本金交割远期外汇(NDF)报41.695-41.645,一个月期换汇点数为-9.5/-6.5 (完)

--编译 李婷仪;审校

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