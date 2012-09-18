〔台湾债市〕公债RP利率持平,钱多券少令调度需求变低

路透台北9月18日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持平.今日资金状况仍维持偏宽松状态,有证券商甚至因钱多反向客户赎券.整体而言,券源短缺现象依旧,但只要央行没有进一步宽松动作,RP利率要下调不易.

一证券商交易员指出,银行与投信资金普遍偏多,以前部分银行也有因调度需求承作RP,但因拆款利率更低,再加上持券部位减少,现在都不做了.

"我之前会放一些钱给银行,但他们最近少收了."该交易员说.

另一大型证券商交易员则称,公司近期资金偏多,已不需藉由承作RP调度资金.

一大型票券商交易员指出,在债券库存不高的状况下,若客户要来放钱,开出的利率对方也难接受,所以承作的量变少.不足的缺口则以拆款因应.

他们认为,由于本月有季底因素,客户为了作帐,多希望资金落在月内,预期接近27、28日时,资金反而会略为紧俏,在此情形下,本月RP利率都将维持在既有水准不变.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)