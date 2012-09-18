〔台湾债市〕公债RP利率持平,钱多券少令调度需求变低

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透台北9月18日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持平.今日资金状况仍维持偏宽松状态,有证券商甚至因钱多反向客户赎券.整体而言,券源短缺现象依旧,但只要央行没有进一步宽松动作,RP利率要下调不易.
一证券商交易员指出,银行与投信资金普遍偏多,以前部分银行也有因调度需求承作RP,但因拆款利率更低,再加上持券部位减少,现在都不做了.
"我之前会放一些钱给银行,但他们最近少收了."该交易员说.
另一大型证券商交易员则称,公司近期资金偏多,已不需藉由承作RP调度资金.
一大型票券商交易员指出,在债券库存不高的状况下,若客户要来放钱,开出的利率对方也难接受,所以承作的量变少.不足的缺口则以拆款因应.
他们认为,由于本月有季底因素,客户为了作帐,多希望资金落在月内,预期接近27、28日时,资金反而会略为紧俏,在此情形下,本月RP利率都将维持在既有水准不变.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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