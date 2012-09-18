〔日本股市〕日经指数早盘小幅收升,日圆走软抵销中国反日风险疑虑

路透东京9月18日电---日本股市日经指数周二早盘小幅收升,日圆走贬的支撑力道,抵销了倚重中国市场个股的相关疑虑.中国国内的反日情绪,已冲击部份日本企业的营运及生产.

日经指数.N225早盘收高0.2%,至9,173.54点.周五受美国新刺激措施激励,日经指数劲升1.8%.日本市场周一因国定假日休市.

日圆走软为部分出口股提供支撑,丰田汽车(7203.T)上涨0.5%,佳能(7751.T)上涨1.7%,Fanuc(6954.T)上涨1.4%.

日圆兑美元JPY=周二报78.591,周一曾低见78.93,为一周低位,因市场臆测日本央行本周稍晚可能放宽政策.

但日产汽车(7201.T)下跌2.3%.日产周一表示,在中国的生产停止两天.本田汽车(7267.T)跌1.5%.

建筑设备厂商小松制作所(6301.T)及日立建机(6305.T)均下跌0.8%.Fast Retailing(9983.T)大跌5.4%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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