〔日本股市〕日经指数早盘小幅收升,日圆走软抵销中国反日风险疑虑

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透东京9月18日电---日本股市日经指数周二早盘小幅收升,日圆走贬的支撑力道,抵销了倚重中国市场个股的相关疑虑.中国国内的反日情绪,已冲击部份日本企业的营运及生产.
日经指数.N225早盘收高0.2%,至9,173.54点.周五受美国新刺激措施激励,日经指数劲升1.8%.日本市场周一因国定假日休市.
日圆走软为部分出口股提供支撑,丰田汽车(7203.T)上涨0.5%,佳能(7751.T)上涨1.7%,Fanuc(6954.T)上涨1.4%.
日圆兑美元JPY=周二报78.591,周一曾低见78.93,为一周低位,因市场臆测日本央行本周稍晚可能放宽政策.
但日产汽车(7201.T)下跌2.3%.日产周一表示,在中国的生产停止两天.本田汽车(7267.T)跌1.5%.
建筑设备厂商小松制作所(6301.T)及日立建机(6305.T)均下跌0.8%.Fast Retailing(9983.T)大跌5.4%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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