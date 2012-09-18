《汇市简讯》美元/日圆从约78.50寻获支撑,目前走势迟滞

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
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* 美元/日圆走势迟滞,此前曾从约78.70/75被推低至约78.50
* 隔夜高点为78.93,在79.00之前仍有卖盘,上方有停止单
* 从约78.50开始有支撑/买盘,买单一路向下挂,技术支撑位在一目均衡基准线切入位78.39 (完)
--编译 李婷仪; 审校 高琦
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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