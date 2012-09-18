〔日本个股〕丰田暂停部分在华业务,以确保员工人身安全

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透北京9月18日电---日本丰田汽车(7203.T)周二暂停在中国的部分汽车生产业务.中日钓鱼岛主权争端已在中国引爆反日示威浪潮.
丰田汽车驻北京发言人Hitoshi Yokoyama透过手机简讯对路透表示,公司决定暂停与两个中资伙伴合资进行的汽车制造业务和其它业务,以"确保员工安全".
他不愿透露具体是哪家工厂受到周二停业决定的影响,也没说明将停业多久.
丰田在广州、天津、长春均设有合资汽车工厂.今年丰田在中国的销量目标为100万辆,去年实际销量将近90万辆.(完)
--编译 李婷仪;审校 白云
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选