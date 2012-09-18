《汇市简讯》瑞郎受瑞士政府下修经济成长预估的影响不大

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* 瑞士政府将2012年经济成长率预估从1.4%下修为1%,消费者物价指数(CPI)预估由下跌0.4%下修为跌0.5%

* 2013年经济成长率及CPI预估分别为成长1.4%及上扬0.5%,先前预估为成长1.5%及上涨0.5%

* 美元/瑞郎及欧元/瑞郎影响不大,亚洲盘波动区间分别为0.9266-76及1.8061-71 (完)

--编译 张明钧;审校 徐文焰

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