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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 14:20 BJT

《汇市简讯》澳元/美元受到澳洲央行温和立场打压

0608GMT

* 澳元兑美元报1.0449,跌0.23%,澳元/新西兰元报1.2624,跌0.32%,澳元/日圆报82.19,跌0.30%

* 澳元/美元在日低附近徘徊,此前澳洲央行会议记录偏向扩大放宽政策

* 澳洲央行会议记录公布后,澳元/美元报1.0436,接下来将是非农就业数据公布后的高点1.04做为支撑;各地股市表现不振 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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