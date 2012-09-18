〔台湾债市〕101/9发行前交易殖利率小幅收跌,观望明日标售结果

路透台北9月18日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周二微幅收低.昨晚美债殖利率呈现急弹后的修正走势,令101/9殖利率整日在平盘下游走,因明日就要进行标售,交易商观望心态偏浓.

交易商认为,以美国在2010年推出第二轮量化宽松政策(QE2)后,美债殖利率足足弹了三个月的历史经验来看,市场对QE3的效果应该审慎以对.尤其资金狂潮造成的通膨问题,恐令长券端面临更大压力,中期而言,殖利率曲线不排除有趋陡的可能.

"QE2时,美国指标10年期公债殖利率从2.4%弹到3.8%,台债同年券也弹了约30个基点."一大型票券商交易员表示.

不过他强调,当时美债走势是急弹后,休息一段时间后再弹升,并不是一步到位.既然台债有筹码优势,弹升过程也更不明显.在此情形下,明日101/9的得标利率将不致于偏高,区间料在1.19-1.21%附近.

美国较长期公债价格周一上涨,因在上周大跌后投资人逢低承接.上周大跌是因通胀忧虑以及对欧债危机得以解决的乐观情绪令避险买盘减少.指标10年期公债US10YT=RR升11/32,收益率由上周五尾盘的1.87%降至1.83%.[US/NCN]

央行将在明日标售101/9,金额350亿台币.紧接着在周四(20日)举行理监事会议,市场一般预料将不会调整利率. [ID:nST0553659]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.25 1.2005 1.1963-1.2006 189.5

5 101/6 A01106=TWO 0.00 0.9000 0.9000-0.9000 0.5

针对明日的101/9标售,虽有QE3效应影响殖利率可能标高,但有交易商认为,这次标售的筹码仅350亿台币,扣除空单回补的100亿后,仅剩下250亿供实质买盘分食,要标高的机率应该不大.

"我认为会标在1.20%以下,在不景气时,不买公债养着,还能做什么."一大型公营银行交易主管说.

另一大型银行交易员则称,101/9得标利率会落在哪,邮局的态度将是关键.惟截至目前为止,在盘面上仍看不出来他们的想法."但我觉得应该不会标高于1.21%."

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1999

5 101/6 A01106=TWO 0.9000

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)