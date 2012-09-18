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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 14:38 BJT

〔澳新汇市〕澳元下滑,会议纪录显示澳洲央行准备必要时降息

路透惠灵顿/悉尼9月18日电---澳元周二进一步下滑,稍早澳洲央行会议纪录显示,央行保留在经济转差时降息的可能性,新西兰元则持稳.

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0451美元,盘初在1.0471,但脱离上周五触及近六个月高位1.0625美元.澳元在隔夜市场承压,因投资人对上周尾盘涨势了结获利.澳元先前已在七个交易日上涨0.04美元.

澳洲央行会议纪录亦令澳元承压,澳洲央行9月政策会议纪录显示,央行对澳洲部分主要大宗商品价格下跌表示关切,并小幅调降对中国和全球经济的前景预期.

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