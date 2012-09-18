〔澳新汇市〕澳元下滑,会议纪录显示澳洲央行准备必要时降息

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0451美元,盘初在1.0471,但脱离上周五触及近六个月高位1.0625美元.澳元在隔夜市场承压,因投资人对上周尾盘涨势了结获利.澳元先前已在七个交易日上涨0.04美元.