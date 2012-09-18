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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 16:51 BJT

《汇市简讯》中长期资金迅速吸纳短线进出者抛出的欧元/美元仓位

0830GMT

* 在欧元/美元重新跌破1.3080之后,短线进出者大举出脱欧元/美元

* 欧元/英镑及欧元/瑞郎卖压增强

* 据传中长期资金逢低买进欧元/美元

* 从买卖盘来看,1.3050为下一道关键位置

* 自营交易商观点偏多,1.3000为其心理关键位置 (完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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