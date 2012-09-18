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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 14:47 BJT

《汇市简讯》ZEW数据可能利好欧元多头,然面临西班牙收益率上升压力

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* 西班牙10年期公债收益率再度逼近6%关口

* 预料有所改善的ZEW数据可能协助支撑欧元

* 目前障碍位可能在1.3175及1.3200,上方的停止单暗示将有相当程度防御力量

* 9月14日盘中高点1.3054及9月14日日低1.3022料有良好支撑

* 100小时移动均线位置在1.3021,小时图云区底部在1.3012 (完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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