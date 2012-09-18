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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 14:56 BJT

《汇市简讯》澳元/美元及欧元/美元波动率受现汇回跌支撑

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* 澳元/美元波动率获得支撑,此前现汇在澳洲央行会议记录公布后受挫

* 欧元/美元短天期波动率亦获得支撑,因现汇温和拉回

* 其他货币对的近月波动率多在本周出现买气

* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议后市场出现超卖,波动率几乎全面来到多年低点(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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