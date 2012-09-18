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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 15:00 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎仍面临1.2200障碍,美元/瑞郎期权位于0.9225

0648GMT

* 欧元/瑞郎回跌至1.21区间低档,但1.21之前的买气限制跌势

* 即将公布的ZEW数据料提供欧元温和支撑,但仍无法摆脱根本疑虑

* 美元/瑞郎无法重新测试0.93区间,在0.9295/05之间遭逢卖压,障碍位为0.9225及0.9200 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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