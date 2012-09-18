〔台湾货币市场〕市况平稳,存单到期少但央行调节货市资金

* 存单到期偏少,但市况平稳

* 央行利率倾向不变,市场以静制动

* 季底效应值得留意

记者 高洁如

路透台北9月18日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳.央行存单到期金额虽然偏少,但也没有收的太紧,市况大致平稳.

由于目前各金融机构对于本周四央行的利率决策大多倾向利率不变,因此交易员表示,目前资金操作上并没有什么变化,对央行的利率决策多是静观其变.

不过,由于下周已是9月和第三季底,不少本地和外商银行在月底最后一日拆出予金融同业的余额都必须降到零,各方多倾向当天的市况会偏紧.也有公股的银行交易员表示,当天是9月营所税缴交的最后一日,估计企业的营所税缴库会最多在当天承做,因此当天泛公股银行资金料偏多.

"月底会紧一点,不过大概也不会太紧--只要央行没有订特定的收受资金目标,搞到大家很紧张,"一位民营银行交易员表示.

台湾央行周四(20日)将召开第三季全体理监事会议.根据路透访查16家金融机构,全数都预估台湾央行第三季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST0553659]

本地时间15:17银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.392%,上日在0.386%;区间落在0.386-0.55%,上日在0.295-0.53%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,同于上日.

**短票区间略向上**

短票方面,票券商指出,银行对跨季落点的短票接受度不高,因此票量稍多一些,要不就是卖出利率要稍稍提高,拉抬银行买票意愿.

他们也提到,下周就是第三季底的最后一周,在银行控管稍严的情况下,市况可能偏紧."中秋节快到了,有好多礼要送.下周会很紧,所以这周要快快把礼送完,"一票券商交易员打趣说.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.82%,区间高位成交稍增;上日则在0.80-0.81%.

台湾央行存单到期金额46亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)567.5亿台币,本周余日存单到期情况是:周三3,629亿、周四436亿以及周五2,770亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为29亿台币;累计超额准备为99亿台币,加计前期1%的超额准备为1,061亿台币.

**公债RP利率**

公债10天期附买回(RP)利率则是持平.今日资金状况仍维持偏宽松状态,有证券商甚至因钱多反向客户赎券.整体而言,券源短缺现象依旧,但只要央行没有进一步宽松动作,RP利率要下调不易.

一证券商交易员指出,银行与投信资金普遍偏多,以前部分银行也有因调度需求承作RP,但因拆款利率更低,再加上持券部位减少,现在都不做了.

"我之前会放一些钱给银行,但他们最近少收了."该交易员说.

另一大型证券商交易员则称,公司近期资金偏多,已不需藉由承作RP调度资金.

一大型票券商交易员指出,在债券库存不高的状况下,若客户要来放钱,开出的利率对方也难接受,所以承作的量变少.不足的缺口则以拆款因应.

他们认为,由于本月有季底因素,客户为了作帐,多希望资金落在月内,预期接近27、28日时,资金反而会略为紧俏,在此情形下,本月RP利率都将维持在既有水准不变.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)