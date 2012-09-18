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市场报道 | 2012年 9月 18日 星期二 15:42 BJT

《汇市简讯》美元/加元受阻于200小时均线,关注油价及Rona并购案

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* 位于0.9754的200小时均线成为阻碍,0.9752为亚洲及欧洲盘初高点

* 周一高点为0.9760,当时200小时均线位于0.9762.亚洲低点0.9730构成支撑

* 西德州中质原油(WTI)报每桶96.15美元,日内下跌0.5%,周一一度短暂跌破95美元

* WTI周五冲破每桶100美元创四个月新高,当时美元/加元跌至0.9633

* 美国家居修缮零售业者Lowe's放弃收购加拿大Rona[ID:nL1E8KH2B7](完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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