《汇市简讯》美元/加元受阻于200小时均线,关注油价及Rona并购案

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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* 位于0.9754的200小时均线成为阻碍,0.9752为亚洲及欧洲盘初高点
* 周一高点为0.9760,当时200小时均线位于0.9762.亚洲低点0.9730构成支撑
* 西德州中质原油(WTI)报每桶96.15美元,日内下跌0.5%,周一一度短暂跌破95美元
* WTI周五冲破每桶100美元创四个月新高,当时美元/加元跌至0.9633
* 美国家居修缮零售业者Lowe's放弃收购加拿大Rona[ID:nL1E8KH2B7](完)
--编译 张明钧;审校 于春红
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路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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CBOT-3月大豆合约收跌11-1/4美分，报每蒲式耳10.32-1/2美元，盘中跌穿50日移动均线，为自2月7日以来首次。