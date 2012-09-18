《台湾新债预测》10年公债101/9得标利率料在1.190-1.2125%

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透台北9月18日电---在美国第三轮量化宽松政策(QE3)恐令债市转空,但台湾资金又因过剩,邮局与银行等实质买盘必须补券等多空因素交错下,路透调查显示,台湾周三将标售的10年期公债101/9A01109=TWO得标利率将落在1.190-1.2125%.
以下为交易员观点整理:
* 发行量仅350亿台币,筹码面有利多方
* 空单未平仓约100亿台币,仅有250亿供实质买盘分食
* QE3恐造成通膨问题,债市中期料走空
* 经济恐在谷底持续盘据,养券需求仍强
以下为预测得标利率区间:
* 1.190-1.2125%.最低预估在1.180%,最高在1.220%.
最新报价:
* 101/9发行前交易殖利率周二小跌0.25个基点,报1.2005%.该券发行前交易期间的殖利率区间在1.160-1.2095%.
以下为交易商对101/9期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
======================================
元富证券 1.190 1.220
华南永昌证券 1.210 1.220
国际票券 1.190 1.220
中国信托商银 1.195 1.215
台北富邦银 1.180 1.210
彰化银行 1.180 1.200
外商银行 1.190 1.210
大型金融机构 1.190 1.210
======================================
中值 1.190 1.2125 (完)
参看台湾债市相关新闻,请点选[TW-DBT-CMN];路透调查请点选[CPOLL]
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选