《台湾新债预测》10年公债101/9得标利率料在1.190-1.2125%

路透台北9月18日电---在美国第三轮量化宽松政策(QE3)恐令债市转空,但台湾资金又因过剩,邮局与银行等实质买盘必须补券等多空因素交错下,路透调查显示,台湾周三将标售的10年期公债101/9A01109=TWO得标利率将落在1.190-1.2125%.