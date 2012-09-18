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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 16:13 BJT

《台湾新债预测》10年公债101/9得标利率料在1.190-1.2125%

路透台北9月18日电---在美国第三轮量化宽松政策(QE3)恐令债市转空,但台湾资金又因过剩,邮局与银行等实质买盘必须补券等多空因素交错下,路透调查显示,台湾周三将标售的10年期公债101/9A01109=TWO得标利率将落在1.190-1.2125%.

以下为交易员观点整理:

* 发行量仅350亿台币,筹码面有利多方

* 空单未平仓约100亿台币,仅有250亿供实质买盘分食

* QE3恐造成通膨问题,债市中期料走空

* 经济恐在谷底持续盘据,养券需求仍强

以下为预测得标利率区间:

* 1.190-1.2125%.最低预估在1.180%,最高在1.220%.

最新报价:

* 101/9发行前交易殖利率周二小跌0.25个基点,报1.2005%.该券发行前交易期间的殖利率区间在1.160-1.2095%.

以下为交易商对101/9期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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元富证券 1.190 1.220

华南永昌证券 1.210 1.220

国际票券 1.190 1.220

中国信托商银 1.195 1.215

台北富邦银 1.180 1.210

彰化银行 1.180 1.200

外商银行 1.190 1.210

大型金融机构 1.190 1.210

======================================

中值 1.190 1.2125 (完)

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--记者 董永年; 审校 曾祥进

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