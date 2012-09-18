版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 15:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上看云区底部,日央行开议在即

0732GMT

* 中日关系紧张,日央行可能放宽政策,均令美元/日圆获得支撑

* 出口商趁周一涨势抛售幅度相对较小.78.40-50及78.00看来有不错买气

* 技术面呈中性

* 投机客仍做多日圆,可能不利于推升至日线图云区底部78.72上方

* 100日均线位置79.05,200日均线位置79.32及日线图云区顶部79.26料为强大阻力 (完)

--编译 张明钧;审校 王洋

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐