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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 15:55 BJT

《汇市简讯》西班牙疑虑令欧元受创,西国10年期公债收益率升至6%

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* 西班牙10年期公债收益率回升至6%,影响欧元出现抛盘

* 西班牙副首相称,仍在考量可能申请纾困的条件

* 在1.3080下方的停损单遭触发,在1.3050之前买气回升,下方有停止单

* 投机客获利了结,以及短线系统卖盘,是欧元下跌主因(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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