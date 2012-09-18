(重温稿)《中国新债预测》进出口行七年增发债预测均值4.19%,或受配置需求青睐

* 招标品种: 进出口行七年增发固息债(今年第12期增发)

* 招标金额: 120亿元人民币

* 预测均值: 4.19%

* 预测区间: 4.15%-4.25%

* 招标时间: 周三(19日)10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

路透上海9月18日电---中国进出口银行周三将招标发行七年增发固息债.路透调查显示,二级市场已显回暖迹象,当前利率债的收益率水平对机构有不错的吸引力,本期债或受配置需求青睐,中标收益率预测均值为4.19%.

中债登银行间固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年固息政策金融债最新收益率报4.2022%.

二级市场上剩余期限为6.49年的进出口行固息金融债120303券最新双边报价CN120303=CFXM为4.22%/4.15%,上日尾盘为4.27%/4.20%.

该债为进出口行今年第15期金融债,上市后与8月发行的第12期金融债CN120312=CFXS合并交易,票面利率为3.94%.

具体条款如下:

第15期

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招标总量 120亿元

期限/计息方式 七年/固息

招标时间 9月19日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

追加发行量 至多80亿元

缴款日 9月26日

起息日 8月21日

发行期 9月19日-9月26日

上市日 10月8日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)