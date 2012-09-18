〔表格〕外资在韩国股市买超691亿韩元,连续第八个交易日买超

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透首尔9月18日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超691亿韩元.外资在韩国股市已经连续第八个交易日买超.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月18日 69.1 -23.2 -33.9
9月17日 520.6 -452.7 -66.2
9月14日 1,219.1 184.1 -1381.7
9月13日 115.3 -97.5 -20.9
9月12日 68.2 399.6 -465.8
9月11日 177.1 -217.9 34.8
9月10日 198.1 -51.0 -146.1
9月07日 312.8 377.0 -703.5
9月06日 -177.1 67.8 108.3
9月05日 -47.3 -450.8 506.7
9月04日 24.8 -49.4 38.5
9月03日 50.8 -5.7 -51.4
8月31日 -53.4 -114.8 166.1
8月30日 -139.5 -192.8 321.0
8月29日 -84.3 189.5 -101.3
8月28日 -98.8 -61.2 158.6
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本月以来 2,531.6 -319.6 -2,181.1
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今年以来 14,081.6 2,096.2 -12,115.1
------------------------------------------------- (完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
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东南亚股市[.SOCN]
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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