《汇市简讯》欧元/瑞郎跌入1.2090区间,令美元/瑞郎承压

0805GMT

* 欧元/瑞郎回跌至1.2090区间,令美元/瑞郎承压,但欧元/美元仍面临沉重压力

* 1.2090附近的买盘初步限制了跌势,但恐有进一步卖压

* 可见来自瑞士方面的抛盘,短线操作者则多空交战,在1.2120区间有更多卖压

* 美元/瑞郎在0.9250下方获得支撑,一路至0.9225及0.9200的期权障碍(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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