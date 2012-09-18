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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 16:27 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在1.0420的买气受关注,中国疑虑笼罩

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* 中国疑虑及避险情绪推动澳元下滑,恐对1.0420附近的买盘构成威胁

* 沪综指继周一挫跌2.1%后,今日下跌0.9%.今日中国出现新一波抗议日本风潮

* 标准普尔500期货下跌3.25点,在日经指数收跌0.39%之前一度上涨1.5点

* 澳洲央行会议记录立场温和,则是又一澳元利空因素

* 在1.0400有更多买盘,阻力位于1.0436的亚洲低点,之后则为1.0455及1.0487 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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