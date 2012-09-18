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债券 | 2012年 9月 18日 星期二 16:49 BJT

〔希腊经济〕财长称2012年预算赤字/GDP之比将达1.5%,高于先前预估

路透雅典9月18日电---希腊财政部长史托纳拉斯周二预测,因经济衰退加深,2012年基本预算赤字将大于预估,但希腊可望符合国际纾困金主设定的预算赤字名目上限.

史托纳拉斯指出,扣除国债还本付息支出的基本预算赤字,将达到相当于国内生产总值(GDP)的1.5%,先前估计为1.0%.

但他表示,以名目金额而言,2012年预算赤字将不会超出国际金主设定的目标,尽管到2014年时,这场持续数年的经济衰退将造成希腊经济整整萎缩四分之一.

"今年预算将接近国际金主设下的上限,"他在一场会议演说中指出.

"这次经济衰退很大.我们已经进入第五年衰退,而且累计起来,衰退幅度达到20%,到2014年料将达到25%,"他称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

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