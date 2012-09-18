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债券 | 2012年 9月 18日 星期二 16:40 BJT

〔西班牙数据〕7月银行业坏帐率创9.9%的纪录新高--央行

路透马德里9月18日电---西班牙央行周二公布数据显示,当地银行业7月坏帐占未清偿贷款余额比例升至9.9%的有纪录以来新高,上月为9.4%.

7月坏帐较6月增加9.6亿欧元,达到17亿欧元.

自长达10年的地产业荣景于四年前结束以来,陷入困境的西班牙银行业者帐上的不良贷款持续增加,而西班牙则是处于2009年以来第二度衰退,有四分之一西班牙人失业.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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