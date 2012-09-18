〔路透基点〕大成食品(亚洲)5,000万美元贷款获至少四家银行超额认购

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透香港9月18日电---汤森路透旗下基点报导援引消息人士指出,香港上市公司大成食品(亚洲)(3999.HK)的5,000万美元三年期定期贷款获得至少四家银行的超额认购.
消息人士指出,另有大约四到五家银行在考虑参与这项交易.
是次子弹式贷款由渣打银行牵头,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点.
银行受邀承贷至少1,500万美元,综合收益为195个基点,有75个基点的费用,并取得牵头行和簿记行的头衔.
筹得的资金将用于在中国的资本支出.
大成食品(亚洲)是台湾大成长城集团的子公司,生产鸡肉、加工食品和动物饲料.(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选