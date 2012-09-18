〔路透基点〕大成食品(亚洲)5,000万美元贷款获至少四家银行超额认购

路透香港9月18日电---汤森路透旗下基点报导援引消息人士指出,香港上市公司大成食品(亚洲)(3999.HK)的5,000万美元三年期定期贷款获得至少四家银行的超额认购.

消息人士指出,另有大约四到五家银行在考虑参与这项交易.

是次子弹式贷款由渣打银行牵头,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点.

银行受邀承贷至少1,500万美元,综合收益为195个基点,有75个基点的费用,并取得牵头行和簿记行的头衔.

筹得的资金将用于在中国的资本支出.

大成食品(亚洲)是台湾大成长城集团的子公司,生产鸡肉、加工食品和动物饲料.(完)