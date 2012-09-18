《汇市简讯》英国CPI数据符合预期,令欧元/英镑获得支撑

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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* 在0.8050下方仍有卖出停止单,此前英国消费者物价指数(CPI)年增率达2.5%,符合预期
* CPI升幅温和下滑对于倡言英国11月扩大量化宽松的鸽派人士有利
* 周一低点0.8062目前成为欧元/英镑的阻力水准,上方则在0.8075有期权到期 (完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
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路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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