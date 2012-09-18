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市场报道 | 2012年 9月 18日 星期二 16:57 BJT

《汇市简讯》英国CPI数据符合预期,令欧元/英镑获得支撑

0839GMT

* 在0.8050下方仍有卖出停止单,此前英国消费者物价指数(CPI)年增率达2.5%,符合预期

* CPI升幅温和下滑对于倡言英国11月扩大量化宽松的鸽派人士有利

* 周一低点0.8062目前成为欧元/英镑的阻力水准,上方则在0.8075有期权到期 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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