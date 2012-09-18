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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 17:34 BJT

《汇市简讯》欧元/美元交易商可能对ZEW数据感到失望

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* ZEW数据内容好坏不一,预期指数转佳被现况指数下滑所抵销

* 前瞻性指标通常拥有更大的影响力

* 不过之前欧元/美元在强劲数据传言下涌现买盘

* 结果数据可能让市场感到了失望,故而出现在谣言传出时买进、事实发生时卖出的反应

* 欧元交叉盘仍面临压力,兑美元亦有可能下测1.3050(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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