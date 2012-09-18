〔台湾金融〕金管会同意开放证券商香港子公司经营保险中介业务

路透台北9月18日电---台湾金管会周二表示,将放宽证券商海外子公司营业范围,只要业者事先提出申请,将可从事海外当地证券或期货主管机关核可的业务范围,包括保险中介在内的非证券期货业务.

金管会证券期货局官员指出,近期台湾证券商公会向金管会建议放宽证券商香港子公司经营保险中介业务,金管会在了解香港证券公司从事保险中介业务比例甚高之后,同意开放台湾业者的香港子公司经营保险中介.

该会并进一步指出,为了落实在地监理的精神,只要证券商海外子公司于国际证券管理机构组织多边了解备忘录(IOSCO MMoU)签署主管机关注册并取得证券或期货执照者,将来可承作的营业范围就依当地证券或期货主管机关核可范围为依归,包括证券期货业务、金融相关业务及其他非证券期货业务等.

不过只是要当初未在台湾申请的业务范围内,其国内证券母公司要依规定事先向金管会提出申请.

"台湾是MMoU的会员,只要是这个会员的地区或国家,将来发生问题都可以互助协助,所以就是按照这个精神去放宽."一名证期局官员表示.

该名官员并指出,证券商公会也提出希望在香港可以从事强积金中介人的服务,现在只要事先申请即可.

该会官员指出,此项举措是为了使证券商的海外子公司能与当地同业公平竞争.(完)