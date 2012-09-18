版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 18日 星期二 17:37 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎持稳,此前瑞郎出现一波涨势

0924GMT

* 欧元/瑞郎持稳于1.2110区间,早盘一度跌至1.2100下方

* 在1.2090区间的买盘暂时限制瑞郎涨势,据传瑞士方面的卖盘是下跌的主因

* 在1.2120区间卖压较大

* 美元/瑞郎持稳,但压力沉重.0.9250至0.9225及0.9200的障碍位有支撑 (完)

--编译 张明钧;审校 程琳

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐