〔东南亚股市〕连日上扬后拉回收低,全球经济问题阴影犹存

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透曼谷9月18日电---东南亚股市周二下跌,反映市场对全球经济放缓及欧债问题的疑虑,大型股及大宗商品类股领跌.
印尼股市.JKSE下跌0.7%,中止连两日涨势.泰国股市.SETI下跌0.4%,上周五及本周一共涨1.6%.
投资人对近日涨多个股了结获利,例如金融股及大宗商品股.成交较活络的个股有泰国PTT Exploration and Production PTTE.BK及印尼Bumi Resources (BUMI.JK),双双下跌逾2%.
1022GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3067.98 -10.74 -0.35 +15.93 2646.35
马来西亚 .KLSE 1640.33 -2.62 -0.16 +7.16 1530.73
泰国 .SETI 1272.86 -5.68 -0.44 +24.14 1025.32
印尼 .JKSE 4223.89 -31.39 -0.74 +10.52 3821.99
菲律宾 .PSI 5331.13 -19.77 -0.37 +21.94 4371.96
越南 .VNI 394.51 -7.24 -1.80 +12.22 351.55
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(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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