版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 18:30 BJT

〔东南亚股市〕连日上扬后拉回收低,全球经济问题阴影犹存

路透曼谷9月18日电---东南亚股市周二下跌,反映市场对全球经济放缓及欧债问题的疑虑,大型股及大宗商品类股领跌.

印尼股市.JKSE下跌0.7%,中止连两日涨势.泰国股市.SETI下跌0.4%,上周五及本周一共涨1.6%.

投资人对近日涨多个股了结获利,例如金融股及大宗商品股.成交较活络的个股有泰国PTT Exploration and Production PTTE.BK及印尼Bumi Resources (BUMI.JK),双双下跌逾2%.

1022GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 3067.98 -10.74 -0.35 +15.93 2646.35

马来西亚 .KLSE 1640.33 -2.62 -0.16 +7.16 1530.73

泰国 .SETI 1272.86 -5.68 -0.44 +24.14 1025.32

印尼 .JKSE 4223.89 -31.39 -0.74 +10.52 3821.99

菲律宾 .PSI 5331.13 -19.77 -0.37 +21.94 4371.96

越南 .VNI 394.51 -7.24 -1.80 +12.22 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐