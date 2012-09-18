〔马来西亚期市〕棕榈油期货挫跌至一个月低点,尾随大豆跌势

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透吉隆坡9月18日电---马来西亚棕榈油期货周二挫跌至一个月低点,尾随大豆期货的跌势;大豆期货创下一年来单日最大跌幅,因美国中西部收成优于预期.
棕榈油市场在假日休市后恢复交易时一度重摔5.3%,因有诸多迹象显示美国中西部大豆收成较佳,同时巴西气候有利于大豆生长,使得全球油籽供应前景改善.
"这纯粹是受谷物市场影响.人们因为天候因素而变现,因而引发许多空单,特别是在美国方面."一外资商品经纪商交易员表示.
"棕榈油市场面临极大压力."
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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