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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 18:31 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货挫跌至一个月低点,尾随大豆跌势

路透吉隆坡9月18日电---马来西亚棕榈油期货周二挫跌至一个月低点,尾随大豆期货的跌势;大豆期货创下一年来单日最大跌幅,因美国中西部收成优于预期.

棕榈油市场在假日休市后恢复交易时一度重摔5.3%,因有诸多迹象显示美国中西部大豆收成较佳,同时巴西气候有利于大豆生长,使得全球油籽供应前景改善.

"这纯粹是受谷物市场影响.人们因为天候因素而变现,因而引发许多空单,特别是在美国方面."一外资商品经纪商交易员表示.

"棕榈油市场面临极大压力."

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