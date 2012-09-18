《日本重要政经日程》--9月19日

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本央行政策会议最后一天,会后并宣布利率决定.
-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议后举行记者会.
-- - 日本能源经济研究所(IEEJ)和日本经济产业省共同主办的液化天然气生产者-消费者会议.
0000 - 日本航空(9201.T)股票在东京证交所上市.
0200 - 10年期政府公债标售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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