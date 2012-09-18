《日本央行焦点》全球成长放缓及中日关系或令决策者考虑放松政策

路透东京9月19日电---日本央行周三有可能考虑放宽货币政策,或者暗示其准备在下月这样做.全球成长减速以及中日关系紧张加剧,威胁到日本出口导向型经济的复苏.

上周美联储(FED)推出刺激计画之后,日本央行即受到是否也应采取行动来支撑本国经济的压力.由于强势日圆及欧债危机的拖累,日本经济深受其苦.