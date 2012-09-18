《日本央行焦点》全球成长放缓及中日关系或令决策者考虑放松政策

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
* 日本央行决定料在约0300-0500GMT公布
* 美联储QE3、中国反日示威更添日本央行压力
* 决策结果料将是正反意见相差无几,因日圆脱离高位
* 央行料将下修经济看法,暗示准备采取行动
* 央行总裁将在0715GMT之后发表评论
路透东京9月19日电---日本央行周三有可能考虑放宽货币政策,或者暗示其准备在下月这样做.全球成长减速以及中日关系紧张加剧,威胁到日本出口导向型经济的复苏.
上周美联储(FED)推出刺激计画之后,日本央行即受到是否也应采取行动来支撑本国经济的压力.由于强势日圆及欧债危机的拖累,日本经济深受其苦.
此外,日本与其最大贸易伙伴中国近来的领土主权之争越演越烈,更令决策者头痛.中国反日示威潮已迫使一些日企暂停运作,有些分析师说,日本央行可能不得不采取行动.
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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