《汇市简讯》欧元/美元向上趋势的动能渐消,关注今日西班牙标债

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
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* 欧元/美元10天以来首度出现收盘位低于上一交易日低点
* 汇价走势显示上行动能消退,因西班牙申请纾困的疑虑令其承压
* 市场急切等待西班牙求援并引发欧洲央行的行动
* 今日稍后西班牙将标售三年期和10年期公债
* 买盘布在1.3000/30之间,1.2980下方有停止单(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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