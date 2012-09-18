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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 07:56 BJT

《汇市简讯》欧元/美元向上趋势的动能渐消,关注今日西班牙标债

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* 欧元/美元10天以来首度出现收盘位低于上一交易日低点

* 汇价走势显示上行动能消退,因西班牙申请纾困的疑虑令其承压

* 市场急切等待西班牙求援并引发欧洲央行的行动

* 今日稍后西班牙将标售三年期和10年期公债

* 买盘布在1.3000/30之间,1.2980下方有停止单(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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