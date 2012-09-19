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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 08:21 BJT

〔路透调查〕上周美国原油库存料上升,因墨湾地区的生产持续恢复

路透9月18日电---路透调查周二显示,美国上周原油库存料上升.墨湾地区的原油企业在艾萨克飓风过后持续恢复运作,进口也出现反弹.

分析师预估截至9月14日止当周,原油库存料上升100万桶.有六位分析师认为库存料增加,三位预估减少.前一周美国能源资料协会(EIA)的库存数据为增加200万桶至3.591亿桶.

"原油供给料将显示小幅增加,由于墨湾卸油活动在艾萨克飓风过后陆续恢复正常,进口料将更进一步反弹,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说.

美国石油协会(API)周二报告称,上周美国原油库存增加240万桶,日进口增加100万桶至9百万桶.市场等待官方的EIA在周三1430GMT公布的结果来印证API数据.

分析师预估上周汽油库存料将增加120万桶,受访的九位分析师全数预估库存上升.API周二数据显示汽油库存增加13.5万桶.

包括取暖油及柴油在内的馏分油,分析师预估上周库存增加100万桶.九位分析师中有8位认为馏分油库存上升.仅有一位认为会减少.

炼厂产能利用率预估将从前一周的84.7%上升1.1个百分点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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