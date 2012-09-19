《台湾报摘》--工商时报9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--全球太阳能电池龙头厂无锡尚德STP.N宣布减产25%,身为全球多晶矽霸主的保利协鑫(3800.HK)也趁着"十一长假"一口气放员工15天长假,等于变相减产.在两大龙头同步减产效应下,可望扭转太阳能产业长期"供过于求"局面,带动价格回温.喜迎美国、欧盟"双反"转单潮的台系太阳能业者,可望成为最大受惠者.
* 其他:
--行政院长陈冲昨天宣布启动"桃园航空城核心计画",其中第三航厦下周公告总顾问标招商,2018年启用,将结合民间投资共投入4,630亿台币进行特定区开发,预计取得3,200公顷用地,全面推动产业、住宅及商业区,以完成新都市发展,预估将可创造2兆(万亿)3,000亿台币的经济效益.
--寿险业投资不动产,在高雄买地可能比在台北市计提多一倍的自有资本,保发中心昨日邀集寿险公司高层,讨论今年风险资本额(RBC)系数调整方案,变动最大的就是不动产投资系数将分区计提,其中高雄、台中调整幅度最大.
--面板厂营运好转,何时赚钱是外界最关注的焦点.奇美电(3481.TW)昨透露第3季营运好转,单月可望转亏为盈.奇美电董事长段行建表示,大陆十一长假拉货需求强,且电视面板愈来愈大,让面板供不应求,公司产能维持满载,订单能见度达到11月.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。