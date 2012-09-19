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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:17 BJT

《台湾报摘》--工商时报9月19日

* 头版头条:

--全球太阳能电池龙头厂无锡尚德STP.N宣布减产25%,身为全球多晶矽霸主的保利协鑫(3800.HK)也趁着"十一长假"一口气放员工15天长假,等于变相减产.在两大龙头同步减产效应下,可望扭转太阳能产业长期"供过于求"局面,带动价格回温.喜迎美国、欧盟"双反"转单潮的台系太阳能业者,可望成为最大受惠者.

* 其他:

--行政院长陈冲昨天宣布启动"桃园航空城核心计画",其中第三航厦下周公告总顾问标招商,2018年启用,将结合民间投资共投入4,630亿台币进行特定区开发,预计取得3,200公顷用地,全面推动产业、住宅及商业区,以完成新都市发展,预估将可创造2兆(万亿)3,000亿台币的经济效益.

--寿险业投资不动产,在高雄买地可能比在台北市计提多一倍的自有资本,保发中心昨日邀集寿险公司高层,讨论今年风险资本额(RBC)系数调整方案,变动最大的就是不动产投资系数将分区计提,其中高雄、台中调整幅度最大.

--面板厂营运好转,何时赚钱是外界最关注的焦点.奇美电(3481.TW)昨透露第3季营运好转,单月可望转亏为盈.奇美电董事长段行建表示,大陆十一长假拉货需求强,且电视面板愈来愈大,让面板供不应求,公司产能维持满载,订单能见度达到11月.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 黄凯

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