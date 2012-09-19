版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:30 BJT

《台湾报摘》--经济日报9月19日

* 头版头条:

--中日关系紧张气氛高涨,台日合作产生微妙变化,经建会主委尹启铭上周低调访日本,促成国发基金与日本大和证券,合设1.5亿美元(约44亿台币)规模的生物创投基金,推升台日生技产业合作,同时,日商来台投资也见增温.

* 其他:

--行政院长陈冲昨日核定发展以台湾为主的国人理财平台方案,开放办理人民币计价的国内基金、国际债券、境外结构型商品、保单等,外汇指定银行(DBU)得办理人民币存款、汇款及外汇等业务.

--壹传媒(0282.HK)集团计划将台湾媒体事业切成三块出售,包含平面媒体苹果日报与壹传媒、电视频道壹电视、电视平台壹网乐.目前壹网乐进度最快,将卖给富邦集团董事长蔡明忠旗下的凯擘,双方已签下合作备忘录(MOU) ,可望于本月底拍板.

--由宝成集团主导的台中市第一单元市地重划已完成开发,台中在地建商和唐建设在此区的别墅预售案"和唐金龙"开始动工、销售,此区房市动起来.由于宝成坐拥1.3万坪土地,市价超过100亿台币,是最大赢家.

--金管会昨日表示,为了落实在地监理原则,放宽证券商海外子公司的业务范围,只要当地监理官同意的业务均可以承作.例如香港子公司可承销大陆企业挂牌案,也可以经营保险中介业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐