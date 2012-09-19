《台湾报摘》--经济日报9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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* 头版头条:
--中日关系紧张气氛高涨,台日合作产生微妙变化,经建会主委尹启铭上周低调访日本,促成国发基金与日本大和证券,合设1.5亿美元(约44亿台币)规模的生物创投基金,推升台日生技产业合作,同时,日商来台投资也见增温.
* 其他:
--行政院长陈冲昨日核定发展以台湾为主的国人理财平台方案,开放办理人民币计价的国内基金、国际债券、境外结构型商品、保单等,外汇指定银行(DBU)得办理人民币存款、汇款及外汇等业务.
--壹传媒(0282.HK)集团计划将台湾媒体事业切成三块出售,包含平面媒体苹果日报与壹传媒、电视频道壹电视、电视平台壹网乐.目前壹网乐进度最快,将卖给富邦集团董事长蔡明忠旗下的凯擘,双方已签下合作备忘录(MOU) ,可望于本月底拍板.
--由宝成集团主导的台中市第一单元市地重划已完成开发,台中在地建商和唐建设在此区的别墅预售案"和唐金龙"开始动工、销售,此区房市动起来.由于宝成坐拥1.3万坪土地,市价超过100亿台币,是最大赢家.
--金管会昨日表示,为了落实在地监理原则,放宽证券商海外子公司的业务范围,只要当地监理官同意的业务均可以承作.例如香港子公司可承销大陆企业挂牌案,也可以经营保险中介业务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。