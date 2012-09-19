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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:41 BJT

《台湾重要政经日程》--9月19日-12月31日

==================今日重要政经消息======================   
  9/19(三)
  --09:00 行政院长陈冲出席"发展具两岸特色的金融业务计划说明及业务研讨会".
  --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.

  ==================近期重要政经消息====================== 

  9/20(四)
  --16:00 经济部公布8月外销订单,7月年减4.4%.
  --17:00 台湾央行召开第三季全体理监事会议,会后并宣布利率决策.

  9/24(一)
  --08:30 主计处公布8月季调失业率,上月为4.25%. 
  --16:00 经济部公布8月工业生产,上月为衰退0.02%.

  10/10(三)
  --金融市场因国庆日休市一天.

  11/20(二)
   --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  注: * 代表新增内容.(完)          

  --记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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