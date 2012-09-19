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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 08:56 BJT

《汇市简讯》日圆偏向下行,静待日本央行决定

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* 美元/日圆、日圆交叉盘仍偏向上行

* 日经-路透报导透露,日本央行政策或将有所改变

* 报导称央行明年量化宽松规模料为5万亿-10万亿日圆,购买公债将无利率底线

* 美元/日圆上档停止单布在79.00、79.25上方 (完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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