〔专栏节选〕别怀疑!通膨已是进行式 --今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月20日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

仔细研究一下美国联准会（Ｆｅｄ）的资产负债表就可发现，为何联准会日前的ＦＯＭＣ（公开市场委员会）会推出如此具野心的ＱＥ３（第三轮量化宽松货币政策）。

联准会若不宣布执行另一轮的量化宽松政策，其资产负债规模将会开始萎缩。联准会自二○○八年起买进约二．七兆美元的政府和不动产抵押贷款证券，而美国公债的平均到期年限约五年，这意味着，有很高的比例即将到期，因此联准会必须再自市场买进更多的债券，以免出现流动性紧缩现象。

ＱＥ２买进的证券到期，发行机构得偿付债务，钱进入联准会口袋后，市场流通的现金便减少；由此看，新一轮的ＱＥ似乎无可避免。因此单就市场流动性的角度来看，ＱＥ３是因应得宜，但其效果将低于ＱＥ２，而ＱＥ２的效果又低于第一次的ＱＥ。

ＱＥ的规模是二．一兆美元，ＱＥ２是六个月内六千亿美元，至于ＱＥ３则是无限期，最终规模或许会高于前两次。但这不是重点，真正麻烦的是，量化宽松政策只有短期的效力，当无限期对市场挹注流动性，而且是在当前全球流动性几近泛滥的情境下，ＱＥ３的有效期恐怕会比任何人想像的还要短。

由于联准会资产负债表缩水，联准会主席柏南克没有太多选择，而且得立即采取行动，以避免推出时点太接近美国总统大选，使得这项货币政策太过政治化；再不然就要拖到明年，但事态恐将一发不可收拾。

ＱＥ３出鞘，最明显的代价就是通膨。美国，甚至欧洲国家一如过去，正面临通缩危机。过去几次的ＱＥ，也正是因为通缩有恶化的风险，但这次则只是要刺激经济成长，因此亚洲将承受更大的通膨压力。

来自美国的超额流动性，会在前景较佳的经济体寻求投资机会，亚洲，包含台湾，将会是明显的目标。这批资金将推动不动产价格、薪资和本地制品上扬，这对股市可不是好消息，因为通膨会挤压企业获利。而资金流入，带动不动产市场产生的财富效应，只有少数大地主享受得到，绝大多数民众得承担更高的房价和更贵的生活必需品。

资金流入也代表当地货币对美元升值，对欧元应该也会升值，这将进一步压缩亚洲国家的企业获利和国内就业市场。

美国将部分的衰退移转到经济较强的亚洲国家，这也造就了表现亮丽的美股，以及孱弱不振的陆股。疲弱的经济拉高政治紧张局势，中国正处于政权世代交替的最关键时刻，再加上最近钓鱼台的争议，升高中日军事冲突的风险，我们对这些变数绝对不能等闲视之。

当前的困局，有部分是过去十年美国庞大贸易赤字所带来的，也就是美国人消费太多，中国人消费太少；中国虽因此而累积巨额的外汇存底，但这从来就不是财富的象征，反而是通膨的温床。如今，通膨已不是未来的威胁，而是眼前的事实。(完)

--整理 高洁如/林高丽

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.