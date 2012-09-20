〔专栏节选〕 我看到东协新面貌--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月20日出版的当期「老谢开讲」专栏)

这是今年第二季亚洲国家经济成长的成绩单，中国七．六％仍然名列前茅，不过相较过去两位数成长，中国的成长已明显减速。金砖四国之一的印度，首季ＧＤＰ（国内生产毛额）成长五．三％，第二季成长五．五％，在亚洲仍名列前茅，但相较过去七％、八％的成长，也逊色很多；然而真正令大家惊艳的仍是东协国家。

今年印尼经济成长，在东协十国先拔头筹，首季成长六．三％，次季成长六．四％；菲律宾首季ＧＤＰ成长六．四％，次季五．九％，比起印尼毫不逊色；再来则是马来西亚、越南与泰国。其中，马来西亚首季成长四．九％，次季成长五．四％；越南首季成长四％，次季成长四．七％；泰国首季受水灾冲击，ＧＤＰ成长只有○．四％，但是次季上升到四．二％。这五个国家都展现经济向上提升的成长劲道。

**二十年前西进的台商都成大赢家,今已改观**

除了ＧＤＰ表现显眼，东协国家的股市去年就表现十分出色，今年以来，东协股市继续有亮眼的表现。首先是菲律宾股市在今年写下五四○三．一六点的历史新高，今年以来，股市继续上涨二二．三九％；马来西亚股市也创下一六五五．三九点的新高，今年以来，股市上涨七．三三％。过去几十年，大马股市表现以稳健着称，今年走出完全不同的格局，可能与国营的棕榈油厂Felda上市，立刻成为仅次于Facebook的全球第二大ＩＰＯ（首度公开发行）有关。

而去年表现十分红火的印尼，今年除了ＧＤＰ表现勇冠三军之外，印尼股市最近在ＱＥ３（第三轮量化宽松货币政策）推波助澜下，写下四二七二．八三点的历史新纪录，今年以来股市上涨一一．三四％；未创历史新高的泰国股市，一直稳稳向前行，去年泰国水患也没有重创泰国经济，泰国股市今年涨到一二八二．二二点，创了一九九四年以来新高，今年以来大涨二四．七％。

东协国家欣欣向荣，就连位处东协南边咽喉之地的新加坡，今年也沾光。新加坡第二季的ＧＤＰ成长率二％，表现优于台湾的负○．一八％；不过新加坡股市最高涨到三○八八．四五点，今年以来涨幅高达一六．三四％，四小龙当中，表现最出类拔萃，比起台股涨幅九．四二％还出色。

这是今年亚洲各国经济成长与股市表现的大致情况，可以看出东协国家正展现出一股「向上提升」的力量。近三个月来，我带领两次投资考察团，从缅甸、柬埔寨，到泰国、马来西亚、新加坡，一共造访了五个国家，对东协十国未来的发展又有进一步的体悟，东协的再起，显然与中国经济进入调整有关。

一九八○年代，台湾跟着日本出现史上最大一次股汇市狂涨的资产泡沫，在那个年代，台湾股市大涨二十倍，房地产平均也涨了十倍；到了九○年，台股一度涨到一二六八二点，新台币突破二十五元兑一美元关卡。当时台湾股市涨到顶，新台币升值也到了尽头，台湾的资金加速外逃，当时的台商只有两条路走，一条是西进，一条是南进。以当时的时空背景来看，东协国家蒸蒸日上，中国则爆发六四天安门事件，百废待举，未来前途茫然，当然南进是首选目标。

不过在这个关键点上，台商敢冒险孤注一掷赌中国崛起的，后来都大爆发了，今天最显而易见的是蔡衍明的旺旺，市值已达一千二百亿港币；魏家的康师傅也累积逾千亿港币的市值；早期西进的宝成蔡其瑞家族、正新轮胎的罗结家族，如今都是中国大崛起的最大赢家。

反观一九九○年南进的台商成长有限，这次到马来西亚行程参访的第一家公司是Ｆ-保绿（八四二三），那是一家废轮胎回收再生的公司，董事长陈东兴在父亲时代，即到大马投资，辛苦了二十年，如今Ｆ-保绿股本只有一．六八亿元，市值仅新台币五亿元。另一家生产打钉机钉子的Ｆ-骏吉（一五九一），董事长江文洲早在一九八九年就带着二百万台币到马来西亚打拚，如今的Ｆ-骏吉股本二．○四亿元，市值约新台币七亿元。

**中国进入调整,东协领导人带国家走出低谷**

九○年代选择西进的台商，随着中国改革开放、经济飞跃成长，个个显得兵肥马壮；反观，同一时间选择南进的台商，则是备极艰辛，成长缓慢，这其中最大的关键是，一九九四年的人民币汇改。九四年国务院总理朱熔基当家，人民币与外汇券并轨，人民币从五．七六兑一美元一口气贬值到八．七兑一美元，黑市价更一度突破十二。

人民币突然大贬值增强了中国经济竞争力，原来南进的资金都变成西进。九四年起，东协资金逐渐失血，到了九七年爆发亚洲金融风暴，东协各国股汇市无不暴跌，很多人在探究亚洲金融风暴的原因，其实人民币九四年汇改，扮演了最重要角色。

到了二○○五年，人民币开始浮动，这两年人民币升值到六．三兑一美元，东协各国面临的人民币汇率压力解除。另一方面，中国从○八年《劳动合同法》通过，薪资三级跳之后，东协各国更加凸显薪资较低的优势，加上东协各国有了中国加强公共建设，全力拚经济的典范移转效果。更重要的是东协新领导人，都比以前能干，终于让经济走过金融风暴的幽谷再生。

例如，菲律宾的新领导人艾奎诺三世，强过前两任的伊斯特拉达与艾若育；印尼选出的尤多耶诺已进入第二任，他是带领印尼向上提升的最大功臣。这回我们在马来西亚，从机场看到高速公路，还有此行我们到首相府拜访内阁部长许子根博士，这个政府新基地叫太子城，完全是前首相马哈迪亲手规画，今天马来西亚的建设仍充满了马哈迪的影子。泰国前总理阿披实去年八月选举败给了前总理塔信的妹妹盈拉，可以看出塔信仍主宰泰国未来，国家领导人的表现，牵动了东协国家的前途与未来。

从缅甸看到新加坡，三个月来，我们看了五个国家，得到的初步轮廓是，东协十国力道正逐渐增强。这其中，新加坡与汶莱是小国寡民的精致经济，这回我们从马来西亚柔佛州看完Ｆ-红木（八四二六），驱车前往新加坡，先出马来西亚关，再进新加坡关，明显可以看出国家的「质感」，就像从深圳罗湖海关进入香港一般。

**马来西亚经济准备起飞,泰国稳稳向前行**

从国家实力来看，泰国、印尼、马来西亚、菲律宾可能是东协新四强，柬埔寨、越南、寮国、缅甸则是「后进四国」。从国家发展潜力来看，面积一九一．九四万平方公里，全球第十六大国，而人口有二．四三亿，全球人口第四多的印尼，成长潜力最雄厚。印尼经济规模达八四五六．八亿美元，已逼近大国行列，是东协经济规模最大的国家。