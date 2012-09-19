澳洲经济指标总览--9月19日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第二季 +2.4% -1.2% 11月1日
出口物价(较前季) +1.0% -7.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.1% 10月24日
(较上年同期) +1.2% +1.6%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.2%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 7月 -0.8% +1.2% 10月4日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 7月 逆差5.56 逆差2.27 10月3日
出口(较前月) -3% 持平
进口(较前月) -1% -2%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 8月 -8.8 +14.0 10月11日
--全职 +0.6 +9.2
--兼职 -9.3 +4.8
失业率 5.1% 5.2%
就业参与率 65.0% 65.2%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第二季 赤字11.801 赤字12.997 12月4日
商品与服务贸易收支 逆差1.382 逆差2.013
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第二季 +0.6% +1.4% 12月5日
(较上年同期) +3.7% +4.3% (完)
--整理 张若琪
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。