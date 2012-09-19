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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 09:30 BJT

〔全球油料作物〕2013年初可望有大批南美大豆上市--油世界

路透汉堡9月18日电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二表示,2013年初将有大批南美大豆进入市场,料将获得强劲的出口需求,并帮助缓解今年美国、巴西及南美旱象所造成的全球供应吃紧.

"在2013年3-9月,全球市场将越来越仰赖南美供应,因在2013年2月之前,美国、中国及其他国家的大豆库存料将大幅减少,"油世界说.

油世界预估,巴西2013年大豆产量料将从2012年初的6,640万吨增加至8,200万吨.阿根廷产量料从4,050万吨升至5,600万吨.

南美洲其他较小的大豆生产国也料将获得丰收.

油世界说,巴拉圭2013年大豆产量料可达860万吨,2012年时仅为450万吨.乌拉圭产量料可从240万吨增加至310万吨.玻利维亚产量料从237万吨增至245万吨.

但油世界说,由于天气乾旱,巴西及巴拉圭的大豆种植进度有推迟之虞,这可能会减少产量.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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