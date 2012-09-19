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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 12:35 BJT

〔新债招标〕台湾10年101/9期公债得标利率为1.187%,创历史新低

路透台北9月19日电---台湾央行周三表示,财政部委托标售的10年期公债101/9A01109=TWO得标利率为1.187%,低于市场预期,创下该年期券标售以来的历史新低纪录.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.190-1.2125%间,最低预估在1.180%,最高在1.220%.[ID:nST0554055]

交易商竞标部份公告发行额为350亿台币.投标总额742亿台币,投标倍数为2.12倍,高于上次30年期公债101/8的1.4倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重61.0%、证券业33.86%、保险业3.43%、票券业1.71%.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选[TW-GVD-ISU-CMN]

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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